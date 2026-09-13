Kuzey Marmara Otoyolu\'nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı

EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.