Kuzey Marmara Otoyolu\'nda TIR\'da 116 kilogram skunk ele geçirildi

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KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, dorsedeki gizli bölmede 218 paket halinde 116 kilogram skunk ele geçirildi. TIR şoförü C.A., tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, yol uygulamasında bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramalarda, TIR'ın dorse tabanındaki gizli bölmede 218 paket halinde 116 kilogram ağırlığında skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü C.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.