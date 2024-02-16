Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın emniyet şeridine park etmek isteyen başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor. Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlanıyor.

16.02.2024 21:33  Güncelleme: 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın emniyet şeridine park etmek isteyen başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Otoyolda, yönetimindeki 42 RA 313 plakalı tırla Ankara istikametinde ilerleyen Abdulkadir B, Eyüpsultan mevkisinde aracı emniyet şeridine park etmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Mehmet B. yönetimindeki 06 DLD 57 plakalı tır, sollamaya çalıştığı bu tıra çarptı.

Kazada sürücü Mehmet B. ile yanındaki Mehmet Ç. (49) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan iki yaralıdan Mehmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mehmet B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde inceleme yaptı.

Kaza dolayısıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Jandarma, İtfaiye, Marmara, Ankara, İtfaiye, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 22:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement