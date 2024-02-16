Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın emniyet şeridine park etmek isteyen başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Otoyolda, yönetimindeki 42 RA 313 plakalı tırla Ankara istikametinde ilerleyen Abdulkadir B, Eyüpsultan mevkisinde aracı emniyet şeridine park etmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Mehmet B. yönetimindeki 06 DLD 57 plakalı tır, sollamaya çalıştığı bu tıra çarptı.
Kazada sürücü Mehmet B. ile yanındaki Mehmet Ç. (49) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan iki yaralıdan Mehmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mehmet B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde inceleme yaptı.
Kaza dolayısıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
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