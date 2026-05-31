Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Yoğun Trafik

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin, yaşadıkları şehirlere dönüş yolculuğu sürüyor. Tatilin son gününde, Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan köprü görevi gören Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, trafik kazalarının da etkisiyle araç yoğunluğu oluştu. Otoyolun İzmit ilçesi Çayırköy ve Sepetçi mevkilerinde, trafik yavaş ilerledi. Tünellerin yer aldığı bölgede ise ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergahta tedbirlerini aldı ve denetimlerine devam ediyor.

Kentteki diğer ana arter geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi kesimi Gültepe ve Korutepe tünelleri mevkisinde ise trafiğin akıcı yoğunlukta seyrettiği gözlemlendi. Otoyollardaki trafik yoğunluğunun gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.