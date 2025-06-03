Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Kutluca mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 81 AAC 004, 34 FGK 420 ve 06 EFM 491 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
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