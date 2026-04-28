Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin yoldaki görevlilere çarptığı kaza anı kamerada

28.04.2026 22:14
Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde otomobilin bariyere çarptıktan sonra yoldaki görevli personele çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Akyazı ilçesi mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan E.T. (25) idaresindeki 34 ZK 1144 plakalı otomobil, 22 Nisan'da hakimiyetini kaybederek çelik bariyere ardından kaza mahallinde önceden meydana gelen maddi hasarlı kazaya müdahale esnasında yol bakım ve emniyet tedbirinde görevli KMO çalışanlarına çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Z.K. (35) ile görevli personel M.G. (40) ve R.K. (45) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yaralı KMO çalışanı M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 şeritli yolun en sol şeridinde seyir halindeki otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tüm şeritleri geçerek yolun sağındaki çelik bariyere vurduktan sonra otomobilin savrulması ve yolda bulunan çalışanlara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
