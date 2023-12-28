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Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 59 kişi yaralandı. Çalışmaların devam ettiği bölgeden yeni görüntüler servis edilirken, drone kamerasıyla saniye saniye kaydedilen videoda ekiplerin sisler altında hummalı bir çalışma yürüttüğü ve uzun araç kuyrukları oluştuğu anlar yer aldı.

28.12.2023 - 10:39,  Güncelleme: 11:12
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeden drone kamerasıyla çekilen yeni görüntüler servis edilirken, videoda ekiplerin sisler altında yoğun bir çalışma yürüttüğü ve otoyolda uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

7 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza sonrası yeni görüntüler

TRAFİK AKIŞI, ANADOLU OTOYOLU'NA YÖNLENDİRİLDİ

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi. Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza sonrası yeni görüntüler

KAZA SONRASI DRONE İLE KAYDEDİLEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası drone kamerasıyla kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen videoda ekiplerin yoğun sis altında hummalı bir çalışma yürüttükleri ve otoyolda uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza sonrası yeni görüntüler
Kuzey Marmara Otoyolu\'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
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