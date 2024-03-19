Kuzey ve güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, kuvvetli rüzgar ve tipiye, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine neden olabilir. Ayrıca Hatay'da bugün güney kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli gök gürültülü sağanak, yarın tüm kıyı kesimlerini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edecek. Bu süreçte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
İstanbul Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 27 bin 235 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sürücü tespit edilerek yakalandı. Sürücüye, çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı ve ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan İlçe Müftülüğü tarafından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde hasta ziyareti sonrası odalara seccade ve dergi; kitaplıklara ise Kur'an-ı Kerim bırakıldı. İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen 'Her Odaya Bir Seccade Projesi' kapsamında hastanede bulunan tüm odalara seccadeler ve dergiler yerleştirildi. Ayrıca, İlçe Müftülüğü tarafından yapılan kitaplıklar montelenip, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere TDV Yayınevi kitapları yerleştirilip namaz tahtası bırakıldı. Hastane çalışanları, hasta ve yakınları yapılan bu ziyaret ve çalışmadan ötürü İlçe Müftülüğüne ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen genç girişimciler, sorunları ve çözüm yollarını istişare etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu ve gelecekte Elazığ'ı yönetecek gençlerin yetişmesi hedeflendi.
TİP'in Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan katıldığı yayında bomba iddialarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine "Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle doldurabiliriz. Defne ya da Arsuz'dan birini verirsek çok iyi olur, bunu kabul eder misin?" teklifinde bulunduğunu belirten Zan, "Lütfü Savaş'ın olduğu hiçbir kombinasyonda yokum" yanıtını verdiğini söyledi. Zan, "Yalansa herkes yüzüme tükürsün" diye de ekledi.
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin merkezinde rezerv alan ilan edilmesine tepki gösterdi. Şahan, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan bu projenin Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa çözüm ürettiğini sordu.
Kazakistan'ın 139 askerden oluşan barış gücü, Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) misyonunda görevlerine başladı. Kazak askerler, Golan Tepeleri'ndeki BM Gözlem Üssü'nde tanıtım programı düzenlendi ve günlük görevlerine başladı. Kazakistan Parlamentosu tarafından onaylanan bu misyon, ülkenin ilk bağımsız barış gücü olarak tarihe geçti.
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