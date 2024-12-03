KUZKA Tuz Sektörü Projelerini Destekleyecek

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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projelerin belli olduğu bildirildi.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, KUZKA tarafından ilan edilen 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında 5. dönem başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçlerinin sona erdiği belirtildi.

Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan projelerin, Ajans Genel Sekreterliğince onaylandığı aktarılan açıklamada, "Çankırı iline yönelik uygulanan program kapsamında KUZKA'ya sunulan projelerden, 2 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Sağlanacak destek ile Çankırı'da tuz ürünleri sektöründe katma değeri yüksek alternatif ürün üretimine ve yeşil şehir eylem planı çalışmalarına danışmanlık hizmeti desteği sunulacak. Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahibi kurumlar ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en yakın zamanda proje sözleşmelerinin imzalanması planlanıyor." ifadesi kullanıldı.