KVKK'dan Kişisel Veri İhlali Kararı - Son Dakika
KVKK'dan Kişisel Veri İhlali Kararı

31.03.2026 10:42
KVKK, apartman ve site yönetimlerinin borç listelerini ortak alanlara asmasının kişisel veri ihlali olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimlerince aidat ve benzeri borçlara ilişkin listelerin bina ortak alanlarına asılmasının kişisel veri ihlali oluşturduğuna karar verdi.

KVKK, toplu yapılarda apartman/site sakinlerine ait borç bilgilerinin ortak yerlere asılması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 18 Şubat 2026 tarihli ve 2026/348 sayılı İlke Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kurul'dan konuyu ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, apartman/site yönetimi süreçlerinde çeşitli kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda bilhassa apartman sakinlerinin aidat/avans/demirbaş gideri ve benzeri borçlarına yönelik duyuru yapılması ve diğer apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi amaçlarıyla bu kişilere ait ad, soyadı, daire numarası bilgisi, borcun miktarı, ödeme gecikme süresi, ödeme gecikme dönem sayısı, daire sahiplik/kiracılık bilgisi gibi kişisel veri niteliğini haiz bilgilerin yer aldığı listelerin/dokümanların asansörler, bina girişleri, bina koridorları gibi ortak yerlere asıldığı bilinmekte olup bu hususta kamuoyunun bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından ilke kararı alınması gereği hasıl olmuştur."

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu incelendiğinde, apartman/site ve benzeri toplu yapılarda ortak giderlerin karşılanmasının tüm kat maliklerinin sorumluluğunda olduğu, bu tür borçların ifa edilmemesi durumunda diğer kat maliklerinin bu borcun ifasının sağlanması adına doğrudan 634 sayılı Kanun'dan kaynaklanan birtakım haklarının ve imkanlarının bulunduğu, ayrıca bu tür toplu yapılar bakımından uygulamada da sıklıkla görüldüğü üzere aidat/avans/demirbaş gideri ve benzeri ödemelerin yöneticiler tarafından toplandığı, yöneticilerin ise kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olduğu ve belirli aralıklarla kat maliklerine gelir ve giderlere ilişkin hesap verme yükümlülüğünün bulunduğu, ayrıca kat maliklerinin de devamlı suretle yöneticiyi denetleme hak ve yetkisini haiz olduğu görülmektedir.

Apartman sakinlerinin aidat/avans/demirbaş gideri ve benzeri borçlarına yönelik duyuru yapılması ve diğer apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi amaçlarıyla bu kişilere ait ad, soyadı, daire numarası bilgisi, borcun miktarı, ödeme gecikme süresi, ödeme gecikme dönem sayısı, daire sahiplik/kiracılık bilgisi gibi kişisel veri niteliğini haiz bilgilerin diğer kat malikleriyle paylaşılmasının gerektiği ve bu yolla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; 'Kanunlarda açıkça öngörülmesi' ve kat maliklerinin alacak hakkının temini bakımından (e) bendinde bulunan; 'Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.' şartları kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmakla birlikte bu bilgilendirmeler yapılırken tercih edilecek usul ve yöntemler 6698 sayılı Kanun açısından önem arz etmektedir. Zira kanunlardan kaynaklanan bir bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilirken dahi bilgilendirmenin gereğinden fazla kişisel veriyi içermemesi ve bu doğrultuda Kanun'un 4'üncü maddesinde düzenlenen genel ilkelere uygun olmasının sağlanması ve söz konusu kişisel verilere konuyla alakası bulunmayan/yetkisiz üçüncü kişiler tarafından erişilmesinin engellenmesi gerekmektedir.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde; kişisel veri niteliğini haiz bilgilerin yer aldığı söz konusu listelerin/dokümanların asansörler, bina girişleri, bina koridorları gibi ortak yerlere asılması suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan herhangi bir işleme şartına dayanmadığı, toplu yapıların ortak yerlerine asılan ve kişisel veri içeren listelerin muhatabı belirli olmayan bir kesime ifşa edilmiş ve bu suretle Kanun'a aykırı kişisel veri işlenmesine sebebiyet verilmiş olunmasından hareketle bu durumun Kanun'un 12'nci maddesinde düzenlenen veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği, bu kapsamda, söz konusu bilgilendirmelerin Kanun'un 12'nci maddesine uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için, kapalı e posta yahut mesajlaşma grupları veya bu hizmete özgülenmiş uygulamalar gibi üçüncü kişi konumunda bulunan kişilerin erişiminin söz konusu olmayacağı usullerin/yöntemlerin kullanılmasının gerektiği kanaatine varıldığından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilke kararı alınmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede yukarıda belirtilen hususlar, Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini ve güvenliğinin sağlanmasını teminen veri sorumluları tarafından alınması gereken teknik ve idari tedbirlerden olup belirtilen hususlara uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında Kanun'un 18'inci maddesi gereğince işlem tesis edilecektir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel KVKK'dan Kişisel Veri İhlali Kararı - Son Dakika

SON DAKİKA: KVKK'dan Kişisel Veri İhlali Kararı - Son Dakika
