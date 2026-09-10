KVKK, müşteri verilerini açık paylaşan giyim mağazasına 200 bin lira ceza kesti - Son Dakika
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KVKK, müşteri verilerini açık paylaşan giyim mağazasına 200 bin lira ceza kesti

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KVKK, bir giyim mağazasının internet sitesinde müşteriye ait kişisel verileri üçüncü kişilerin erişimine açması nedeniyle veri sorumlusuna 200 bin lira idari para cezası verdi. Müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı tespit edildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir giyim mağazasının internet sitesinde müşteriye ait kişisel verilerin üçüncü şahısların erişimine açılmasıyla sonuçlanan veri ihlali nedeniyle ilgili veri sorumlusuna 200 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'nin kararına göre, bir müşteri, üyesi olduğu internet üzerinden satış yapan bir giyim mağazasından, kendisi tarafından verilmeyen bir siparişe ilişkin mesaj aldı. Bunun üzerine üyelik hesabına giriş yapan kişi, başka birinin kendi hesabı üzerinden işlem yaptığını ve adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş verildiğini gördü.

Müşteri, kişisel verilerinin üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelmesi nedeniyle KVKK'ye şikayette bulundu.

Olayla ilgili inceleme yapan KVKK, şikayetçi müşterinin adı, soyadı, üyelik bilgileri, telefon numarasına ilişkin kişisel verilerin, veri sorumlusunun internet sitesinde sınırsız bir kitlenin erişimine açık şekilde paylaşıldığını tespit etti.

KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyen, gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

KVKK'nin kararında, müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığına işaret edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, KVKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel KVKK, müşteri verilerini açık paylaşan giyim mağazasına 200 bin lira ceza kesti - Son Dakika

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