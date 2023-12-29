KYK Yurdunda 266 Öğrenci Yemekten Zehirlendi

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Yalvaç'ta bir KYK yurdunda 266 öğrencinin yemekten zehirlenmesi ile ilgili, "Öğrencilerimizin bir an önce doğru şatlarda barınmaya ve gıda ihtiyacını gidermeye ihtiyacı var. Asansör kazalarında da yine KYK yurtlarında genç bir öğrencimizi kaybetmiştik, bunlar artık son olsun, bir an önce bu denetlemeleri yapın. Meclis kürsüsünde biz konuşurken oradan laf atmakla olmuyor bu işler" dedi.

Isparta Yalvaç'ta Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) 266 öğrenci yedikleri yemek nedeniyle zehirlendi. Öğrenciler tedavi altına alındı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı yaşananlara tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"ÖĞRENCİLERİMİZİN BİR AN ÖNCE DOĞRU ŞATLARDA BARINMAYA VE GIDA İHTİYACINI GİDERMEYE İHTİYACI VAR"

"Çok kısa bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine bir konuşma yapmıştım TBMM'de. Çok ciddi bir barınma ve gıda problemi olduğundan bahsetmiştim. Bakan da, 'Ne barınma ne de gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yok, yiyecekler mevzuata uygun' demişti. Şimdi Isparta'da Yalvaç ilçesinden akşam haber geldi. Bu 266 öğrencimiz, madem gıdalar mevzuata uygunsa nasıl zehirlendiler? Bu KYK yurtlarında ne zaman insani koşulları uygulamaya başlayacaksınız? Yurtlarda zehirlenmeler var; kimi yurtlarda gıdaların içinden fare, böcek çıktı, hatta eldiven parçaları çıkmıştı. Öğrencilerimizin bir an önce doğru şatlarda barınmaya ve gıda ihtiyacını gidermeye ihtiyacı var. Asansör kazalarında da yine KYK yurtlarında genç bir öğrencimizi kaybetmiştik, bunlar artık son olsun, bir an önce bu denetlemeleri yapın. Meclis kürsüsünde biz konuşurken oradan laf atmakla olmuyor bu işler. Çok yeni gündeme getirdik ve arkasında bu olayla karşılaşıyoruz, çok üzgünüm en kısa sürede bölgeye gidip durumu da yakından takip edeceğim."