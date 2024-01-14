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La Reunion'da Belal Kasırgası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi - Son Dakika
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La Reunion'da Belal Kasırgası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki La Reunion'da Belal Kasırgası nedeniyle 'kırmızı alarm' verildi. Kasırga nedeniyle adada olumsuz hava şartları yaşanırken, havalimanı uçuşlara kapatıldı ve adanın sakinlerine evlerinde kalmaları tavsiye edildi.

La Reunion\'da Belal Kasırgası Nedeniyle Kırmızı Alarm Verildi
14.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:28
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Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki La Reunion'da Belal Kasırgası nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion'da olumsuz hava şartlarından dolayı teyakkuza geçildi.

La Reunion'a yaklaşan Belal Kasırgası nedeniyle yerel saatle 20.00'den itibaren alarm seviyesi "kırmızıya" yükseltildi.

La Reunion yetkilileri, saatteki hızı 250 kilometreye ulaşan Belal Kasırgası'na karşı alınan önlemler kapsamında yerel saatle 16.00'dan itibaren adadaki havalimanının uçuşlara kapatılacağını bildirdi.

870 bin kişinin yaşadığı adanın sakinlerine evlerinde kalmaları tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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