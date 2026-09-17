Laçin'de 16 sanayi dükkanının inşası sürüyor, temel kısa süre önce atıldı - Son Dakika
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Laçin'de 16 sanayi dükkanının inşası sürüyor, temel kısa süre önce atıldı

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Laçin\'de 16 sanayi dükkanının inşası sürüyor, temel kısa süre önce atıldı
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Çorum'un Laçin ilçesinde yapımına başlanan 16 yeni sanayi dükkanının inşası devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, sanayinin ilçe merkezinden taşınmasının kara yolu güvenliği ve ilçenin gelişimi açısından elzem olduğunu belirtti.

Çorum'un Laçin ilçesinde yapımına başlanan 16 yeni sanayi dükkanının inşası devam ediyor.

Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Laçin-Osmancık kara yolu yakınlarında yer alan inşaat alanını ziyaret etti.

İnşaat çalışmalarını inceleyen Toydemir, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Toydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 dükkanın temelinin kısa süre önce atıldığını söyledi.

Dükkanların Laçin sanayisi için önemli olduğunu belirten Toydemir, "Sanayimiz ilçe merkezindeydi, trafik açısından çok tehlikeli bölgedeydi. Sanayiyi Laçin dışına, güzel bir mekana alıyoruz." dedi.

Sanayinin taşınmasının kara yolu güvenliği ve ilçenin gelişimi açısından elzem olduğunu dile getiren Toydemir, dükkanların taşınmasıyla sanayi esnafının daha uygun şartlarda hizmet vereceğini kaydetti.

Kırkdilim tünellerinin inşası ve kara yolu çalışmalarıyla Laçin'in çehresinin değiştiğine işaret eden Toydemir, yatırımların ilçenin kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı.

Firma yetkilisi Uğurcan Kırçı ise 2 blok halinde 60'ar metrekarelik 16 dükkanın inşasını 1 ayda tamamlayıp teslim etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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