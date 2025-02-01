Lacroix'tan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
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Lacroix'tan İsrail'e Çekilme Çağrısı

BM Genel Sekreteri Lacroix, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığının sona ermesini istedi.

01.02.2025 00:17
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, İsrail'in Suriye'de işgal ettiği topraklardaki askeri varlığı ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi olacağını söyledi.

???????Lacroix, BM Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye ve İsrail'e yakın zamanda gerçekleştirdiği 5 günlük ziyarete ilişkin bilgi veren Lacroix, İsrail'in, 1974 tarihli, Suriye ile İsrail arasında belirlenen anlaşmaya aykırı olarak süren bölgedeki askeri varlığının BM misyonu personeli için "zorlaştırıcı" olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Lacroix, İsrailli yetkililerle görüşmesinde İsrail güçlerinin söz konusu bölgede kalmasının "açık bir ihlal" olduğunu belirttiğini aktararak, "İsrail bunun geçici olduğunu belirtiyor. Tabii ki ihlal olan bu askeri varlık ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi." dedi.

Bir gazetecinin İsrail'in bölgeden çekilmesi için BM'nin ne tür somut adımlar attığı yönündeki sorusuna da Lacroix, "Şu an gerçekten yapabileceğimiz şey, İsrail yetkililere, tampon bölgedeki varlıklarının bir ihlal olduğunu ve elbette bu ihlale son vermelerini dört gözle beklediğimizi vurgulamaya devam etmemizdir." yanıtını verdi.

Lacroix, bölgeyi ziyareti sırasında Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerde de BM'nin bölgedeki misyonunu değerlendirdiklerini ve taraflar arasında istikrarlı bir etkileşime vurgu yaparak, bu konuda Suriye'den olumlu bir karşılık aldıklarını ifade etti.

Gazetecilerin soruları üzerine İsrail'in güney Lübnan'daki askeri varlığı konusunda da endişelerini dile getiren Lacroix, bölgede durumun şu an "değişken ama sakin" olduğuna işaret etti ve İsrailli yetkililere, özellikle sivillerin güvenliğine ve mallarına saygı göstermeleri gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Suriye'deki Baas rejiminin aralıkta çökmesiyle İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmiş, başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokulmuştu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Öte yandan, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden çekilmeyen İsrail, bölge halkının geri dönüş talebine saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden 60 gün içinde çekilmesi öngörülüyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lacroix'tan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika

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