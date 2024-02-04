Ladik Akdağ Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

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Orta Karadeniz Bölgesi'nde kış turizm merkezlerinden biri olan Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğunluk devam etti.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, çoğunlukla kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kayak merkezine Samsun, Amasya ve Tokat'ın yanı sıra Sinop, Ordu, Çorum, Ankara'dan da ziyaretçiler geldi.

Samsun'dan gelen Arzu Keskin, kent merkezine kar yağmadığını belirterek, "Samsun'a sadece 1 saat uzaklıkta olmasına rağmen Ladik'te 20 santimetre kar var. Çocuklarımla beraber hem kayak yapmak hem de hafta sonunu eğlenceli geçirmek için buraya geliyoruz. Ladik Gölü manzarası eşliğinde kayak yapıyoruz." dedi.

Kayak merkezindeki yoğunluk dronla da görüntülendi.