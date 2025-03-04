Ladik Gölü'nde Kar Artışı Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ladik Gölü'nde Kar Artışı Yetersiz

Geniş Video İzle

Yoğun kar yağışı Ladik Gölü'ne can suyu oldu, ancak doluluk oranı yeterli değil; bahar yağışları bekleniyor.

04.03.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağışı Ladik Gölü'ne can suyu oldu ama yeterli olmadı

Doç. Dr. Muhammet Bahadır: "Yüzde 20'lik artış yeterli değil, umut bahar yağışlarında"

SAMSUN - Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı, yüzen adaların bulunduğu doğa harikası Ladik Gölü'ne can suyu oldu. Yazın kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan göl, kar yağışıyla yüzde 21,6 doluluk oranına ulaştı. Uzmanlara göre bu durum yeterli değil.

Göldeki son durumu değerlendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, kar yağışlarının Ladik Gölü'nün su seviyesinde yüzde 20'lik bir artış sağladığını, karın erimesiyle yüzde 5-10'luk bir artışın daha öngörülebileceğini ancak bu durumun yeterli olmadığını, artık bahar yağışlarının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli doğal göllerinden biri

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki en önemli doğal göllerinden biri olan, yüzen adaları ve turna balığı ile ünlü 870 hektarlık Ladik Gölü, yazın kuruma noktasına gelmiş ve su seviyesi 1 metrenin altına düşmüştü. Kış mevsiminde etkili olan kar yağışlarıyla göl, yüzde 21,6 doluluk oranına çıktı. Samsun'da son yılların en yoğun kar yağışına rağmen göl, henüz beklenen doluluğa ulaşamadı. Göl için umut bahar yağışlarında.

"Yüzde 20'lik bir artış var ama yeterli değil"

OMÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, gölün seviyesinin istenen düzeyde olmadığını ve umudun bahar yağışlarında olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Bahadır, "Ladik Gölü özellikle Orta Karadeniz'de önemli tatlı su kaynaklarından biridir. Ladik Gölü'nün son zamanlardaki seviyesi, özellikle geçen yaz artan kuraklıkla birlikte ve kullanımının artmasına bağlı olarak oldukça düşmüş, göl iyice sığlaşmıştı. En derin yeri 1 metrenin altına düşmüştü. Şubat ayında artan kar yağışları Ladik Gölü'nün su seviyesinde bir nebze de olsa yükselmeye sebep oldu. Elde ettiğimiz verilere göre yüzde 20'lik bir artış var. Bu artış, göl için yeterli değil. Gölün ortalama derinliğinin 3-4 metreye ulaşması lazım. Kar yağışlarının tamamının erimediğini düşünürsek yüzde 5-10'luk bir artış daha öngörebiliriz. Benim asıl beklentim bahar yağışlarında. Bölgemizde bahar yağışlarının çok olması, Ladik Gölü'nü istediğimiz seviyelere çıkarabilir. Son dönemde etkili olan kar yağışının toprağı yeterince doyurduğu düşünülürse, Ladik Gölü'nün daha fazla beslenebilmesi için başta nisan yağışları olmak üzere bahar yağışlarının fazla olması göl seviyesini artıracaktır. Ayrıca gölü besleyen akarsuların akımların artması da su seviyesinin artmasında önemli rol oynayacaktır. Bu sayede göl seviyesinin artmasıyla yörede sulama alanlarının suya kavuşması, göldeki yaşayan canlıların daha ferah bir ortamda yaşaması, aynı zamanda bu sığlaşma probleminin ortadan kalkması demektir" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Samsun, Tarım, Çevre, Ladik, Yaşam, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ladik Gölü'nde Kar Artışı Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:03:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ladik Gölü'nde Kar Artışı Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.