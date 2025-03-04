Ladik Gölü'nde Kar Artışı Yetersiz

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Kar yağışı Ladik Gölü'ne can suyu oldu ama yeterli olmadı

Doç. Dr. Muhammet Bahadır: "Yüzde 20'lik artış yeterli değil, umut bahar yağışlarında"

SAMSUN - Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı, yüzen adaların bulunduğu doğa harikası Ladik Gölü'ne can suyu oldu. Yazın kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan göl, kar yağışıyla yüzde 21,6 doluluk oranına ulaştı. Uzmanlara göre bu durum yeterli değil.

Göldeki son durumu değerlendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, kar yağışlarının Ladik Gölü'nün su seviyesinde yüzde 20'lik bir artış sağladığını, karın erimesiyle yüzde 5-10'luk bir artışın daha öngörülebileceğini ancak bu durumun yeterli olmadığını, artık bahar yağışlarının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli doğal göllerinden biri

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki en önemli doğal göllerinden biri olan, yüzen adaları ve turna balığı ile ünlü 870 hektarlık Ladik Gölü, yazın kuruma noktasına gelmiş ve su seviyesi 1 metrenin altına düşmüştü. Kış mevsiminde etkili olan kar yağışlarıyla göl, yüzde 21,6 doluluk oranına çıktı. Samsun'da son yılların en yoğun kar yağışına rağmen göl, henüz beklenen doluluğa ulaşamadı. Göl için umut bahar yağışlarında.

"Yüzde 20'lik bir artış var ama yeterli değil"

OMÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, gölün seviyesinin istenen düzeyde olmadığını ve umudun bahar yağışlarında olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Bahadır, "Ladik Gölü özellikle Orta Karadeniz'de önemli tatlı su kaynaklarından biridir. Ladik Gölü'nün son zamanlardaki seviyesi, özellikle geçen yaz artan kuraklıkla birlikte ve kullanımının artmasına bağlı olarak oldukça düşmüş, göl iyice sığlaşmıştı. En derin yeri 1 metrenin altına düşmüştü. Şubat ayında artan kar yağışları Ladik Gölü'nün su seviyesinde bir nebze de olsa yükselmeye sebep oldu. Elde ettiğimiz verilere göre yüzde 20'lik bir artış var. Bu artış, göl için yeterli değil. Gölün ortalama derinliğinin 3-4 metreye ulaşması lazım. Kar yağışlarının tamamının erimediğini düşünürsek yüzde 5-10'luk bir artış daha öngörebiliriz. Benim asıl beklentim bahar yağışlarında. Bölgemizde bahar yağışlarının çok olması, Ladik Gölü'nü istediğimiz seviyelere çıkarabilir. Son dönemde etkili olan kar yağışının toprağı yeterince doyurduğu düşünülürse, Ladik Gölü'nün daha fazla beslenebilmesi için başta nisan yağışları olmak üzere bahar yağışlarının fazla olması göl seviyesini artıracaktır. Ayrıca gölü besleyen akarsuların akımların artması da su seviyesinin artmasında önemli rol oynayacaktır. Bu sayede göl seviyesinin artmasıyla yörede sulama alanlarının suya kavuşması, göldeki yaşayan canlıların daha ferah bir ortamda yaşaması, aynı zamanda bu sığlaşma probleminin ortadan kalkması demektir" dedi.