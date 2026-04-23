Ladik'te 23 Nisan Coşkusu
Ladik'te 23 Nisan Coşkusu

23.04.2026 14:18
Ladik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinlikler ve ödül törenleriyle kutlandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Belediye Başkanı Adnan Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy makamını çocuklara devretti.

Ladik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Tören, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene Kaymakam Tuğçe Orhan, Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kırtan, Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, 23 Nisan, Güncel, Samsun, Ladik, Çocuk, Son Dakika

