Ladik'te Toprak Kayması, Yayla Yolu Kapandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ladik'te Toprak Kayması, Yayla Yolu Kapandı

21.04.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde aşırı yağışlar sonrası toprak kayması nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Gürcü Yaylası'nda aşırı yağışlar ile karın hızlı erimesinin ardından toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu Saray Mahallesi başta olmak üzere Hacıalipınar ve Tüfekçidere mahallelerinin grup yolu kapandı.

Heyelanda elektrik direklerinin kayarak zarar görmesi sonucu Gürcü Yaylası ve Tüfekçidere Mahallesi'ne elektrik verilemiyor.

Hacıalipınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Peker, AA muhabirine yaptığı açıklama, toprak kaymasının köylerindeki ulaşım ve enerji altyapısına zarar verdiğini söyledi.

Peker, yayla sezonunun başlamasına az bir süre kaldığını hatırlatarak, yetkililerden yollarının açılarak bölgeye yeniden elektrik verilmesini talep etti.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin heyelan bölgesinde gerekli çalışmaları yaparak ilgili kurumlarla iletişime geçtiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Samsun, Enerji, Ladik, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:06:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.