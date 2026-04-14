Lafarge CEO'su Hapis Cezasını Temyize Götürüyor

14.04.2026 14:47
Lafarge CEO'su Bruno Lafont, terör örgütlerine finansman suçlamasından aldığı cezanın temyiz edileceğini açıkladı.

Fransız çimento firması Lafarge'ın terör örgütlerini finanse etmekten suçlu bulunarak 1 milyon 125 bin avro para cezasına çarptırıldığı davada 6 yıl hapse mahkum edilen şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Bruno Lafont'un mahkeme kararını temyize götüreceği bildirildi.

France Info'ya konuşan eski CEO Lafont'un avukatı Jacqueline Laffont, mahkeme kararının "ne adil ne de makul" olduğunu savundu.

Müvekkili Lafont'un 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezasına çarptırıldığı mahkeme kararına tepki gösteren avukat Laffont, "yeterli delil olmaksızın" bu kararın verildiğini ileri sürdü.

Avukat Laffont kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Paris Ceza Mahkemesi dün Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna karar vermişti. Davada yargılanan 8 kişi, 18 ay ila 7 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, eski CEO Lafont'a 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası verirken Suriyeli sanık Firas Tlass'a 7 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası, Lafarge'ın Operasyonlardan Sorumlu eski Müdür Yardımcısı Christian Herrault'a ve firmanın Suriye'deki yan kuruluşu LCS'nin 2008-2014 yıllarındaki CEO'su Bruno Pescheux'ye ise 5'er yıl hapis ve 225 bin avro para cezası vermişti.

Ayrıca mahkeme LCS'nin 2014-2016 yıllarındaki eski CEO'su Frederic Jolibois'e 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis ve 80 bin avro para cezası vermiş ve firma ile 4 eski yöneticinin, Avrupa Birliği (AB) ambargosunu ihlal gerekçesiyle yaklaşık 4,5 milyon avro gümrük cezası ödemesine hükmetmişti.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılanmasına yönelik dava Kasım-Aralık 2025'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Kaynak: AA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
