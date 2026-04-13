Fransız Çimento Devi Lafarge Terör Finansmanından Mahkum Oldu

Fransa'daki Paris Ceza Mahkemesi, Fransız çimento devi Lafarge'ın aralarında DEAŞ'ın da bulunduğu terör örgütlerine ödeme yaptığına dair görülen davada, eski CEO Bruno Lafont dahil çok sayıda şirket yöneticisini hapis ve para cezasına çarptırdı. Bu kararla, Fransa'da bir şirket ilk kez 'terör finansmanı' suçlamasıyla mahkum edildi.

Mahkeme, Lafarge'ın Suriye'de iç savaşın sürdüğü 2013-2014 döneminde, Celabiye'deki çimento fabrikasının faaliyetlerine devam etmesini sağlamak amacıyla DEAŞ ve El Kaide bağlantılı gruplara 5,59 milyon euro ödeme yaptığını tespit etti. Hakim Isabelle Prevost-Desprez, şirketin DEAŞ ile 'gerçek bir ticari ortaklık' kurduğunu belirterek, ödemelerin tek amacının ekonomik nedenlerle fabrikanın çalışmasını sürdürmek olduğunu ifade etti.

Karara göre, eski CEO Bruno Lafont 6 yıl, eski Genel Müdür Yardımcısı Christian Herrault 5 yıl hapis cezası alırken, diğer eski yöneticilere 18 ay ile 7 yıl arasında değişen cezalar verildi. Ayrıca, Lafarge'a 1 milyar 125 milyon euro para cezası uygulandı ve şirketin dört eski yöneticiyle birlikte 4,57 milyon euroluk gümrük cezasını müştereken ödemesi kararlaştırıldı. Savunma tarafı, ödemelerin terör örgütlerine destek amacı taşımadığını, çalışan güvenliği ve kaotik şartlar nedeniyle yapıldığını savunarak karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Lafarge'ın Suriye'deki fabrikası, 2013-2014 arasında iç savaşta faaliyet gösterdikten sonra DEAŞ'ın eline geçmişti. Şirket, ABD'de de benzer suçlamalarla 777,8 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Fransa'daki dava, terör mağdurlarının da müdahil olduğu ve bir şirketin ülkede bu suçtan mahkum edildiği ilk örnek olarak kayıtlara geçti.