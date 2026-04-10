Lafarge Davasında Karar 13 Nisan'da Açıklanacak - Son Dakika
Lafarge Davasında Karar 13 Nisan'da Açıklanacak

10.04.2026 21:38
Paris Ceza Mahkemesi, Lafarge ve 4 eski yöneticisinin terör örgütü DEAŞ'ı finanse etmekten yargılandığı davada kararını 13 Nisan'da açıklayacak. Sivil toplum kuruluşları, şirketlerin savaş alanlarındaki sorumluluklarının kabul edilmesini bekliyor.

Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve firmanın 4 eski yöneticisi dahil 8 kişinin 'terör örgütünü finanse etmekten' Kasım-Aralık 2025'te yargılandığı davada kararını 13 Nisan'da açıklayacak. Davanın sivil tarafları arasında yer alan Sherpa ve ECCHR gibi sivil toplum kuruluşları, firmaya yöneltilen suçlamaların ciddiyetine uygun bir karar çıkmasını ve savaş alanındaki firmaların cezai sorumluluklarının kabul edilmesini beklediklerini ifade etti.

Sherpa üyesi Anna Kiefer, dava kapsamında Suriye'de terör örgütü DEAŞ dahil gruplara aktarılan 4,7 milyon avronun söz konusu olduğunu belirterek, bunun Fransız yargısınca incelenen en yüksek terör finansmanı meblağları olduğunu vurguladı. Kiefer, bu kararın çok uluslu Fransız şirketlerine mesaj göndermesini umduklarını ve tarihi bir karar beklediklerini söyledi. ECCHR'den Cannelle Lavite ise dosyanın şirketlerin çatışmalarda suçlara nasıl katkı sağlayabileceğini ortaya koyduğunu, insanlığa karşı suça ortaklıktan soruşturmanın dünyada bir ilk olduğunu ve emsal teşkil ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın 2021'de yayımladığı belgelere göre, Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında, şirket ve yöneticileri AB ambargosunu ihlal etmekle suçlanmış, savcılık sanıklar için 18 ay ile 8 yıl arası hapis ve para cezaları talep etmişti. Karar, şirketlerin insan hakları ihlallerindeki rolüne dair önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Son Dakika Güncel Lafarge Davasında Karar 13 Nisan'da Açıklanacak - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu’da yola çıkan mahsur kaldı Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu'da yola çıkan mahsur kaldı
Manisa’da don nöbeti Manisa'da don nöbeti

22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:54
Dolmabahçe’deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş’ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
SON DAKİKA: Lafarge Davasında Karar 13 Nisan'da Açıklanacak - Son Dakika
