Lafarge Davasında Karar 13 Nisan'da Açıklanacak

Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve firmanın 4 eski yöneticisi dahil 8 kişinin 'terör örgütünü finanse etmekten' Kasım-Aralık 2025'te yargılandığı davada kararını 13 Nisan'da açıklayacak. Davanın sivil tarafları arasında yer alan Sherpa ve ECCHR gibi sivil toplum kuruluşları, firmaya yöneltilen suçlamaların ciddiyetine uygun bir karar çıkmasını ve savaş alanındaki firmaların cezai sorumluluklarının kabul edilmesini beklediklerini ifade etti.

Sherpa üyesi Anna Kiefer, dava kapsamında Suriye'de terör örgütü DEAŞ dahil gruplara aktarılan 4,7 milyon avronun söz konusu olduğunu belirterek, bunun Fransız yargısınca incelenen en yüksek terör finansmanı meblağları olduğunu vurguladı. Kiefer, bu kararın çok uluslu Fransız şirketlerine mesaj göndermesini umduklarını ve tarihi bir karar beklediklerini söyledi. ECCHR'den Cannelle Lavite ise dosyanın şirketlerin çatışmalarda suçlara nasıl katkı sağlayabileceğini ortaya koyduğunu, insanlığa karşı suça ortaklıktan soruşturmanın dünyada bir ilk olduğunu ve emsal teşkil ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın 2021'de yayımladığı belgelere göre, Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında, şirket ve yöneticileri AB ambargosunu ihlal etmekle suçlanmış, savcılık sanıklar için 18 ay ile 8 yıl arası hapis ve para cezaları talep etmişti. Karar, şirketlerin insan hakları ihlallerindeki rolüne dair önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.