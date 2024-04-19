Lahey'de Azerbaycan-Ermenistan davasında sözlü savunmalar tamamlandı

- Lahey'de Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki davada sözlü savunmalar sona erdi
LAHEY - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanında Azerbaycan ile Ermenistan arasında 15 Nisan'da başlayan davada sözlü savunmalar tamamlandı.
Azerbaycan-Ermenistan arasında Uluslararası Adalet Divanında 15 Nisan Pazartesi günü başlayan duruşmalarda tarafların sözlü savunmaları sona erdi. Azerbaycan'ın ön itirazına yönelik Barış Sarayı'nda UAD Başkanı Yargıç Nawaf Salam'ın başkanlığında son günde düzenlenen halka açık duruşmada Ermenistan ikinci kez sözlü savunma yaptı. Ermenistan heyetinin başında yer alan Uluslararası Hukuk İşler Temsilcisi Yegiş Kirakosyan, Azerbaycan'ın ön itiraz aşamasının açıkça belirlenen sınırlara uymadığını öne sürerek, "Ermenistan, 'Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme' kapsamında gerçekten müzakere etmeye çalıştı, ancak sonuç alamadı. Böylece Ermenistan, CERD'nin 22. maddesinde yer alan müzakere ön şartını tamamen yerine getirmiş oldu. Üstelik Ermenistan'ın tüm iddiaları doğrudan CERD'nin maddi kapsamına giriyor. Azerbaycan'ın Ermenilere karşı uyguladığı ırkçı şiddet, keyfi gözaltı işlemleri ve kaybolma vakaları açıkça CERD kapsamına girme potansiyeline sahip" dedi.
"Ermeniler ırkçılığa uğradı"
Ermeni heyetinden Josef Klingler ise Ermeni asıllıların Azerbaycan sınırlarında gözaltına alındığını iddia ederek, "Azerbaycan Demiryolları Sözcüsünün ifadesiyle alıntı yapacak olursak, 'Başka ülke vatandaşı olan etnik Ermenilerin ülkeye girişi resmi olarak yasaklanmıştır'. Peki, bunlar sadece Azerbaycan'ın iddia ettiği gibi sınır muhafızları veya gümrük yetkilileri tarafından yapılan rutin kimlik kontrolleri mi? Hayır, değil. Görünüşte, yalnızca etnik kökenine dayanarak yürütülen bariz ırkçı gözaltılar var" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın Ermenilerin kalıntılarını geri göndermediği iddiasında bulunan Profesör Linos Aleksandros, "Ermenistan, Azerbaycan'ın kendi kontrolü altındaki topraklarda etnik Ermenilerin kalıntılarının aranmasını ve ülkelerine geri gönderilmesini defalarca engellediğine dair deliller ortaya koydu" dedi.
"Ermeni esirlere kötü davranıldı"
Profesör Pierre D'Argent ise Azerbaycan'ın Ermeni esirlere kötü davrandığını öne sürerek, "Ermenistan'ın şikayet ettiği şey, Azerbaycan'ın alması gerektiği halde savaş esiri almaması ve bunun yerine etnik Ermeni savaşçıları savaş dışında vurmasıdır ya da esir aldıktan sonra gözaltında tutuldukları süre boyunca onlara kötü davranmasıdır "diye konuştu.
Yargıç Nawaf Salam Ermeni heyetinin ardından sözlü savunmaların sona erdiğini belirtti. Divanın ön itirazlara ilişkin kararı, halka açık bir oturumda açıklanacak.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a açtığı dava
Öte yandan Ermenistan, 16 Eylül 2021'de Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Azerbaycan aleyhine Birleşmiş Milletlerin yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı. Azerbaycan ise 21 Nisan 2023'te mahkemenin yargı yetkisine ilişkin ön itirazlarda bulunmuştu. Divan, Azerbaycan'ın ön itirazlarına yönelik iki ülkenin 15-19 Nisan arasında sözlü beyanlarının alınmasını kararlaştırmıştı. 15 Nisan Pazartesi günü başlayan duruşmalarda Azerbaycan heyetine Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, Ermenistan heyetine ise Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk İşler Temsilcisi Yegiş Kirakosyan başkanlık etti.
Talepler
Azerbaycan ön itirazlarında, mahkemenin yargı yetkisinin olmadığını, Ermenistan'ın gerekli şartlar oluşmadan siyasi amaçla dava açtığını, dava açma amacını kötüye kullandığını belirterek davanın reddini talep etti. Ermenistan ise Azerbaycan'ın ön itirazlarının reddedilmesini istedi.
Son Dakika › Güncel › Lahey'de Azerbaycan-Ermenistan davasında sözlü savunmalar tamamlandı - Son Dakika
Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.
Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Neşe Aksoy, yaklaşık 10 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve yaşadıklarını magazinci.com'daki köşesinde paylaştı. Aksoy, son tahlillerinde yeni kitlelerin görüldüğünü belirterek gelecek süreç hakkında bilgi vermedi.
Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti.
Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.
Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
Çorum'un Bayat ilçesinde bir çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, 15 metrelik ağaca merdivenle çıkarak kediyi kurtardı. Kedinin sağlık sorunu olmadığı belirlenince serbest bırakıldı.
Avrupa pazarında yayınlanan son raporlara göre, elektrikli araç satışları düşüş gösterirken hibrit otomobil satışları ise artış gösterdi. Elektrikli araçlara getirilen teşviklerin geri çekilmesi ve fiyat artışları, kullanıcıların hibrit araçlara yönelmesine neden oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin raporuna göre, elektrikli araç satışları %11.3 düşüş gösterirken hibrit araç satışları %12.6 arttı. Bu durum, hibrit motorların geleceği hakkında olumlu yorumlara neden oldu.
Google, yapay zeka departmanının başında olan Demis Hassabis'in açıklamalarına göre yakın zamanda büyük bir yapay zeka girişimi yapmayı planlıyor. Şirketin yapay zeka projelerine toplamda 100 milyar doların üzerinde yatırım yapabileceği belirtiliyor. Bu hamlenin, Microsoft'un 2028 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı süper bilgisayara karşı rekabeti kızıştırması bekleniyor. Google'ın yapay zeka alanında sektördeki rakiplerinden daha kabiliyetli olduğu düşünülüyor ve bu teknolojinin insan aklının sınırlarını aşabileceği iddia ediliyor. Google'ın yapay zeka projeleri ve gelişmeleri merakla bekleniyor.
Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek olan Pura 70 serisinde kullanılacak Kirin 9010 işlemcisi, yapılan performans testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'e göre %8 daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak sektör otoriteleri, günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayacağını belirtiyor.
Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında, toplam 14 gecekondunun etkilendiğini ve 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?