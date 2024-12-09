Lahey'de Patlama: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Güncel

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de, 7 Aralık'ta üç katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Lahey İtfaiye Birliğince yapılan yazılı açıklamada, patlama sonucu üç katlı apartmanın bir bölümünün çökmesinin ve yanmasının ardından iki gündür gece gündüz yapılan aramalar sonucunda enkazdan çıkarılan ölü sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

İki kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yaralı sayısının toplam 5 olduğu kaydedildi.

Yerel medyada ise apartmanın enkazında yapılan aramaların sonlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Lahey İtfaiye Birliğince, 7 Aralık Cumartesi günü yerel saatle 06.15'te Lahey kentinde üç katlı bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu apartmanın bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Enkazdan 3 cesedin çıkarıldığı, biri ağır 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve enkaz altında daha fazla kişinin bulunduğu tahmin edildiği belirtilmişti.

Patlama sonucu çevredeki 40 kadar dairenin tedbir amaçlı tahliye edildiği aktarılmıştı.

Emniyet yetkilileri de patlamanın sebebinin henüz belli olmadığı, patlamanın hemen ardından olay yerinden hızla uzaklaşan bir araçla ilgili bilgisi olanların kendilerine başvurmasını istemişti.

Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel ise patlama nedeninin bir saldırı olabileceğine dair bulgular olduğunu ve olayla ilgili araştırmanın devam ettiğini açıklamıştı.