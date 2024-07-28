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- Lahor'u şiddetli yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı

LAHOR - Pakistan'ın Lahor kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler sular altında kalırken kentte hayvanat bahçesinin duvarında çökme meydana geldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Lahor kentini şiddetli yağış vurdu. Lahor'da günlük hayatın durmasına neden olan şiddetli yağış sonucu caddeler sular altında kaldı. Sel baskınlarının da yaşandığı kentte hayvanat bahçesinin duvarında çökme meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada Pencap eyaletine bağlı bazı kentlerde şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.