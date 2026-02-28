Laiklik Bildirisi Üzerine Soruşturma - Son Dakika
Laiklik Bildirisi Üzerine Soruşturma

28.02.2026 18:41
Ramazan etkinlikleri genelgesine karşı bildiri imzalayanlar, 'halkı kin tahriki' iddiasıyla ifadesi alınıyor.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda ramazan etkinlikleri genelgesine karşı yayımlanan "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisinde imzası bulunanlar, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

"Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine imza atan isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı imzacılar ifadeye çağrıldı."

İmzacı isimler arasında yer alan 90 yaşındak iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, şair Ahmet Telli, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, gazeteci İsmail Arı ile KESK MYK Üyesi Bahadır Bedircioğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından telefonla aranarak açıklamaya ilişkin ifade vermek üzere davet edildiği öğrenildi.

Soruşturmanın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla yürütüldüğü bildirildi.

Bakan Yusuf Tekin, bildiriye karşı dava açtığını duyurmuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine karşı dava açtığını belirtirek, "Türkiye'de kimsenin hukuk kurallarını, Anayasa'yı yorumlama tekeli yok. Anayasa'yı bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, evrensel ilkeleri bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız; bizim istediğimiz gibi yorumlamayanlar gerici, azgın azınlıktır deme hakkı yok. Bu etkinlikleri yerine getiren kişilere gerici, azgın azınlık gibi ifadelerle saldırmak, saldırgan bir tavır içerisinde bulunmak bir hakarettir. Hatta bana sorarsanız, bu anlamda hakarete muhatap olan herkesin de kişisel anlamda bu süreçte yargıya başvurmasının doğru olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Laiklik Bildirisi Üzerine Soruşturma

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:58
SON DAKİKA: Laiklik Bildirisi Üzerine Soruşturma - Son Dakika
