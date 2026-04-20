Lâl Denizli, İlerici Küresel Seferberlik Toplantısında Hanem Çeşme Modelini Anlattı
Lâl Denizli, İlerici Küresel Seferberlik Toplantısında Hanem Çeşme Modelini Anlattı

20.04.2026 16:52  Güncelleme: 18:09
(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Barselona'da düzenlenen İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısında yaptığı konuşmada, "Barınma sorunu bugün dünyanın dört bir yanında kentlerin en temel gündemlerinden biri. Biz yerel yönetimler olarak, komşularımızın güvenli, erişilebilir ve insan onuruna yakışır konutlara ulaşabilmesi için somut çözümler üretmekle sorumluyuz" dedi.

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Barselona'da düzenlenen İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısında yaptığı konuşmada, "Barınma sorunu bugün dünyanın dört bir yanında kentlerin en temel gündemlerinden biri. Biz yerel yönetimler olarak, komşularımızın güvenli, erişilebilir ve insan onuruna yakışır konutlara ulaşabilmesi için somut çözümler üretmekle sorumluyuz" dedi.

Barselona'da düzenlenen GPM toplantısı kapsamında, dünyanınfarklı kentlerinden liderler küresel sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Selin Sayek Böke, CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den oluşan heyet toplantıya katılım sağladı.

Toplantı kapsamında barınma krizi başlığında gerçekleştirilen yuvarlak masa oturumunda, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'de hayata geçirilen sosyal konut yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Toplantıda ana gündem barınma krizi olurken katılımcı belediye başkanlarının tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliyesi için çağrıda bulunarak demokrasi ve özgürlüklerin önemine dikkat çekti.

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni'nin moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda; Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütto, New York Belediye Başkanlığı Uluslararası İlişkiler temsilcisi Ana Maria Archilla ve Toronto Belediye Başkan Yardımcısı Alejandra Bravo yeraldı.

Denizli toplantıda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Barınma sorunu bugün dünyanın dört bir yanında kentlerin en temel gündemlerinden biri. Bu mesele, doğrudan yaşam hakkı ve kent hakkı ile ilgili. Biz yerel yönetimler olarak,komşularımızın güvenli, erişilebilir ve insan onuruna yakışır konutlara ulaşabilmesi için somut çözümler üretmekle sorumluyuz. Çeşme'de hayata geçirdiğimiz Hanem Çeşme Kiralık Sosyal Konut Modeli ile özellikle kentimizde çalışan emekçilerimizin, gençlerimizin ve kamu görevlilerimizin barınma sorununa çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Yerel yönetimler arasındaki bu dayanışma,kentlerimizin ortak geleceğini daha adil bir zeminde kurmamıza katkı sağlayacaktır."

Denizli, sosyal demokrat belediyelerin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara değinerek, bu sorunların uluslararası dayanışma ile aşılabileceğini ifade etti. Toplantıda, barınma krizinin yalnızca ekonomik boyutuyla ele alınamayacağı, sosyal belediyecilik anlayışıyla kalıcı ve kapsayıcı politikaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Denizli, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, uluslararası ölçekte kurulan bu dayanışma ağlarının kentler için güçlü bir yol haritası sunduğunu ifade ederek, katkı sunan tüm yerel yöneticilere teşekkür etti.

Liderler zirvesinde küresel gündem değerlendirildi

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen liderler zirvesinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Minnesota Valisi Tim Walz, ABD Senatörü Chris Murphy, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil'in aralarında bulunduğu üst düzey lider söz aldı.

Zirvede; demokrasi, savaşın durdurulması, barınma krizi, sosyal adalet, iklim krizi ve demokratik dayanışma başlıkları ele alınırken, küresel ölçekte artan eşitsizliklere karşı ortak politika üretiminin önemi vurgulandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:21:24.
