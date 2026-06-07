Lalapaşa, Bolyarovo Festivali'nde - Son Dakika
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Lalapaşa, Bolyarovo Festivali'nde

Lalapaşa, Bolyarovo Festivali\'nde
07.06.2026 10:38
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Lalapaşa Belediyesi, Bulgaristan'daki festivale katılarak dostluk ilişkilerini güçlendirdi.

Lalapaşa Belediyesi Bulgaristan'ın Bolyarovo kentinde düzenlenen 26. "Will Flit Çalıyor" Festivali'ne katıldı.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, belediye meclis üyeleri Özgür Kuşçu ve Mehmet Yayla ile birlikte Bolyarovo Belediye Başkanı Hristo Hristov'un daveti üzerine festivale katıldı.

Festival kapsamında bölgedeki şehir ve ilçelerin belediye başkanları, yerel yöneticiler ve temsilciler bir araya geldi. Programda katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunulurken, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslar gerçekleştirildi.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan organizasyonların önemine vurgu yapılarak, sınır ötesi iş birliğini geliştiren etkinliklere destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

- Enez'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Edirne'nin Enez ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Enez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ana arterlerde başlatılan yol tadilat çalışmaları kapsamında bozulan ve arızalı bölümlerde onarım gerçekleştiriliyor.

Planlama doğrultusunda ekipler tarafından tespit edilen noktalarda, ihtiyaç durumuna göre yolun hasarlı kısımları kısmen ya da tamamen sökülerek bakım ve yenileme çalışması yapılıyor.

Belediye ekiplerinin, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lalapaşa, Bolyarovo Festivali'nde - Son Dakika

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