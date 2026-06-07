Lalapaşa'da Muhtarlık Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Lalapaşa'da Muhtarlık Seçimi Yapıldı

Lalapaşa\'da Muhtarlık Seçimi Yapıldı
07.06.2026 13:12
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Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nde muhtar seçimi için 14,700 seçmen sandık başına gitti.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde 14 bin 700 seçmen muhtarını belirlemek için sandık başına gitti. 1'i kadın 5 adayın yarıştığı seçimde vatandaşlar 4 okulda oy kullandı.

Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi'nde 31 Mart 2024'te yapılan seçimle görev başlayan muhtarın sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaz hale gelmesi nedeniyle YSK tarafından ara seçim yapılması kararı alındı. Lalapaşa Mahallesi muhtarlığı için biri kadın. 5 kişi aday oldu. 14 bin 700 kayıtlı seçmenin bulunduğu mahallede oy verme işlemi saat 08.00'de, 4 okulda kurulan 40 sandıkta başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Mevcut muhtarın sağlık sorunlarından dolayı görevi bırakması nedeniyle yaklaşık 18 aydır birinci aza olarak muhtarlığa vekalet ettiğini belirten Recai Arabacı (40), seçimde aday olarak görevini sürdürmek istediğini söyledi.

Seçimlerin tek kadın adayı 3 çocuk annesi ev hanımı Arzu Tavlaş (44), kadınların her alanda varlık gösterdiğini ifade etti. Tavlaş, seçimlerde kadın aday olarak kendini göstermek için aday olduğunu bildirdi.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, vatandaşların seçime ilgi gösterdiğini, 4 okulda kurulan 40 sandıktaki oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lalapaşa'da Muhtarlık Seçimi Yapıldı - Son Dakika

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