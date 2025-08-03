Lalapaşa heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve beraberindeki heyet, Lalapaşa'nın ilçe statüsüne kavuşmasının 80. yılı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Anıtkabir'e çelenk sunan Geldi, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Geldi, Lalapaşa'nın ilçe statüsüne kavuştuğu 1 Ağustos tarihini, Lalapaşalılar Günü olarak ilan ettiklerini belirtti.

Bu özel günün geçmişe duydukları saygı ve Cumhuriyete olan bağlılıklarının bir ifadesi olduğunu aktaran Geldi, "Bugün, bu günü ilk kez kutlamaya başlayan bizler, Lalapaşalılar Günü'nü Atamızın huzuruna çıkarak kutlamak ve şükranlarımızı dile getirmek istiyoruz. Atamızın emanet ettiği bu güzel vatanı, aklın ve bilimin ışığında, adaletle ve sevgiyle büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.