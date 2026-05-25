Laledere Köyü'nde 69 Yıllık Geleneği Yaşatıyorlar

25.05.2026 16:45
Yalova'nın Laledere köyünde 69 yıllık yağmur duası geleneği, dayanışma ve ikramlarla kutlandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyü sakinleri 69 yıldır sürdürdükleri gelenekle bir araya gelerek hem yağmur duası ediyor hem de yaptıkları ikramlarla dayanışma örneği sergiliyor.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından kentin çevre düzenlemesinde kullanılan lale soğanlarını üreten, bu yüzden de "Laledere" adı verilen köyde 69 yıl önce başlatılan gelenek devam ediyor.

Civar köyler ve kent protokolünün de katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor. Yağmur duasının da edildiği etkinlikte katılımcılara çorba ve pilav gibi ikramlarda bulunuluyor.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, Laledere köyünde 69 yıldır çok önemli bir geleneğin yaşatıldığını ifade etti.

Soygüzel, etkinliğe katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Aslında ilk yağmur duası olarak başlamış. Uzun yıllardır da pilav günü olarak devam ediyor. Köylüleri, protokolü, tüm Yalovalıları buluşturan çok güzel bir etkinlik. Aslında bir bakıma da yazın gelişini, ürünlerin bereketli olmasını kutladığımız bir gün. Bu özel günde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Laladere Köyü Muhtarı Ömer Akar da 69 yıl önce bölgede kuraklığın yaşandığını, bu nedenle dedelerinin yağmur duasına çıkarak bu etkinliğin temelini attığını anlattı.

Yağmur duasının o yıllardan sonra çeşitli ikramlarda bulunulan geleneksel bir programa dönüştüğünü dile getiren Akar, "Şimdi çorbamızdan tatlımıza kadar hazırladığımız ikramları misafirlerimize sunuyoruz. Şehir dışındakiler bile etkinliğimizi biliyor. Bu nedenle katılım bu şekilde yoğun oluyor. O günden bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ölenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyoruz."

Kaynak: AA

