Lampedusa'da Göçmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lampedusa'da Göçmen Kurtarma Operasyonu

20.10.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Lampedusa açıklarında 91 göçmeni kurtarırken 2 ceset buldu; göçmen sayısı artıyor.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz'de Lampedusa Adası'nın açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan zor durumdaki bir tekneden 91 göçmeni kurtarırken, 2 göçmenin de cesedini çıkardı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB sınır koruma ajansı Frontex uçağının ihbarı üzerine, Lampedusa Adası'nın 16 deniz mili açığında sürüklenmekte olan bir tekneye, iki devriye botuyla kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyon neticesinde teknedeki 91 kişinin kurtarıldığı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca teknenin iç kısmında ikisi erkek göçmen cesedinin de çıkarıldığı bildirildi.

Kurtarılan 91 kişinin Lampedusa Adası'na götürüldüğü ve burada sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Diğer taraftan İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılın başından 17 Ekim'e kadar denizi aşarak gelen göçmen sayısı 55 bin 948 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı 55 bin 10'du.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Lampedusa, Operasyon, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Göçmen, İtalya, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lampedusa'da Göçmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı Ailesini ararken kendi mezarını buldu Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı
Trabzon’da vatandaşlar, Netenyahu’nun maketini vince asıp idam etti Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird
Bakan Işıkhan Mardin’de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti Bakan Işıkhan Mardin'de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:21
Deniz Undav’a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 15:24:14. #7.11#
SON DAKİKA: Lampedusa'da Göçmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.