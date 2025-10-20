Lampedusa'da Göçmen Kurtarma Operasyonu

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz'de Lampedusa Adası'nın açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan zor durumdaki bir tekneden 91 göçmeni kurtarırken, 2 göçmenin de cesedini çıkardı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB sınır koruma ajansı Frontex uçağının ihbarı üzerine, Lampedusa Adası'nın 16 deniz mili açığında sürüklenmekte olan bir tekneye, iki devriye botuyla kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyon neticesinde teknedeki 91 kişinin kurtarıldığı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca teknenin iç kısmında ikisi erkek göçmen cesedinin de çıkarıldığı bildirildi.

Kurtarılan 91 kişinin Lampedusa Adası'na götürüldüğü ve burada sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Diğer taraftan İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılın başından 17 Ekim'e kadar denizi aşarak gelen göçmen sayısı 55 bin 948 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı 55 bin 10'du.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.