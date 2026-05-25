Lapid: ABD-Iran Anlaşması Felaket Olur

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında olası anlaşmanın "felaket" olacağını söyledi.

Lapid, Kudüs'ün batısındaki İsrail parlamento binasında düzenlenen basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bölgedeki savaşlarda başarısız olmakla suçladı.

Savaşın bitirilmesi hedefiyle İran ile ABD arasında sağlanması muhtemel anlaşmayı "felaket" olarak nitelendiren Lapid, "Süreç son derece kötü yönetildi ve olmaması gereken her şey oldu." dedi.

Lapid, "İsrail açısından en kötüsü ise bu anlaşmanın bizim olmadığımız bir müzakere masasında yazılmış olması." ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümetini başarısızlıkla suçlayan Lapid, şunları kaydetti:

"Hükümet Gazze'de, Lübnan'da ve İran'daki savaşlarda başarısız oldu. Gazze, Lübnan ve İran'da İsrail devleti değil, bilakis hükümet başarısızdır. Netanyahu, bazı yeteneklere sahip ancak artık yaşlandı, yorgun düştü ve devlet idaresinde yetkin olmayan kişiler tarafından çevrelendi."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini ve düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirtmişti.