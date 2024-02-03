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Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesi imzalandı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı ve çalışanların maaşlarında önemli bir artış olduğunu belirtti. Yeni sözleşme törenine belediye yöneticileri, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

03.02.2024 10:21
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Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lapseki Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

Bir çok personelle en az 10 yıldır beraber çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"2014 yılında göreve geldiğimizde kadrolu personel maaşları asgari ücretin altındaydı. Elimizden ne geldiyse, imkanlarımız dahilinde ve imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak sizlerin maaşlarıyla ilgili hep en iyisini yapmaya çalıştık ve yaptık birçok belediye de bizden örnek alarak bizimle aynı seviyelerde veya bizden aşağıda veya biraz yukarıda örnek bir belediye olduğumuzu düşünüyorum. Şunu söylemek isterim geçtiğimiz yıl şubat ayında 13 bin lira maaş alan bir arkadaşımız bu ay itibarıyla 29 bin lira maaş alacak inşallah. Bir yıl içinde yaklaşık yüzde 130 zam gibi bir artış var. Temmuz ayı ile karşılaştırırsak yüzde 60'ın üzerinde bir artış ile bu imzaları atıyoruz. Ben aldığınız paraları sevdiklerinizle beraber güle güle harcamanızı diliyorum. 31 Mart'ta yapılacak seçim sonrası 1 Nisan'da yine hep beraber olmayı diliyorum."

Konuşmaların ardından Yılmaz, Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ve sendika yetkilileri arasında yeni sözleşme imzalandı.

Törene belediye yöneticileri, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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