Lapseki’de ‘Boğazın Minik Çobanları’ Projesi Başlıyor

Lapseki Kaymakamlığı, mayıs ayında düzenlenecek ‘Boğazın Minik Çobanları’ projesini duyurdu. 6-12 yaş arası çocuklar, kendi yetiştirdikleri kuzu ve oğlaklarla yarışmaya katılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek’ ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Köklerden Gelen Miras: Aile’ vizyonundan ilham alıyor.

Yarışmada sadece hayvan kalitesi değil, çocuğun hayvanla bağı ve sorumlulukları da değerlendirilecek. Jüride veteriner, iletişim uzmanı ve eğitimciler yer alacak. Dereceye girenlere bisiklet, scooter ve nakit ödüller verilecek: 1.’ye 50 bin TL, 2.’ye 30 bin TL, 3.’ye 20 bin TL.

Kaymakam Cafer Ekinci, projenin çocukları kökleriyle buluşturmayı, aile mesleklerini yaşatmayı ve dijital dünyanın dışında bir hayat olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtti.