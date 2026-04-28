Lapseki'de 'Boğazın Minik Çobanları' Projesi Başlıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lapseki’de ‘Boğazın Minik Çobanları’ Projesi Başlıyor

28.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Lapseki Kaymakamlığı, 6-12 yaş arası çocukların kuzu ve oğlaklarıyla katılacağı ‘Boğazın Minik Çobanları’ yarışmasını duyurdu. Proje, hayvancılık kültürünü yaşatmayı ve çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmayı hedefliyor.

Lapseki Kaymakamlığı, mayıs ayında düzenlenecek ‘Boğazın Minik Çobanları’ projesini duyurdu. 6-12 yaş arası çocuklar, kendi yetiştirdikleri kuzu ve oğlaklarla yarışmaya katılacak. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek’ ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Köklerden Gelen Miras: Aile’ vizyonundan ilham alıyor.

Yarışmada sadece hayvan kalitesi değil, çocuğun hayvanla bağı ve sorumlulukları da değerlendirilecek. Jüride veteriner, iletişim uzmanı ve eğitimciler yer alacak. Dereceye girenlere bisiklet, scooter ve nakit ödüller verilecek: 1.’ye 50 bin TL, 2.’ye 30 bin TL, 3.’ye 20 bin TL.

Kaymakam Cafer Ekinci, projenin çocukları kökleriyle buluşturmayı, aile mesleklerini yaşatmayı ve dijital dünyanın dışında bir hayat olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Çanakkale, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

10:39
Yıldız isim gidiyor mu Derbi sonrası Fenerbahçe’de ilk ayrılık
Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
10:29
Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:46:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.