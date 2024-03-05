Lapseki'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen fidan budama kursu tamamlandı.
İlçede 20 kursiyerin katıldığı kurs 48 saat sürdü. Kursta başarılı olanlara belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Belge törenine katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Lapseki'nin kiraz ve şeftali açısından çok verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.
Bu meyvelerin çok lezzetli olduğunu belirten Aktaş, "Bu meyvenin iyi olmasında, gelişmesinde en önemli etkenlerden biri de zamanında budanması. Bundan sonra kadın eli değerek daha da güzel budanacağını düşünüyoruz. İnşallah bu kurstan sonrada bu belgeleri alan hanımefendiler bu sektörde hem bir iş imkanı hem bir ekonomi gelir elde edeceklerdir." dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da projenin amacının lezzetli ve kaliteli ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise şöyle konuştu:
"Lapseki önemli meyveleriyle, kirazıyla, şeftalisiyle ünlü bir ilçe. Fidan budama işini sadece erkekler yapıyordu ilçe genelinde. Meyve fidanı dikimi her geçen yıl arttığı için budama yapacak bulmada zaman zaman zorluk çekiliyordu. Sizler bu konuda öncü olacaksınız belki sizleri kutluyorum bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum."
Törene, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ile üreticiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Lapseki'de düzenlenen fidan budama kursu tamamlandı - Son Dakika
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Helikopterde hasar meydana geldi ve bir personel yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü. Sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenirken, sanığı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 2 arkadaşı ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıl hapis cezası talep edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli ilçesinde ziyaretçilere açıldı. Tırda, Çanakkale Savaşları'nda yaşananlar hakkında bilgi veren materyaller ve belgeler sergileniyor. Tır, bugün saat 17:00'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada bir sürücü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kapatıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesi tamamlandı. Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yeni hükümet konağının içerisinde Liman Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harici tüm kurumların yer alacağını duyurdu. Kaymakam Atasoy, projenin Erdek halkına hayırlı olmasını diledi.
Ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiren yerel üreticilere destek sunan Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı'da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Karar arıcılık faaliyetinde bulunan üreticileri sevindirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakalarda çeşitli nedenlerden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle her kulüp 112 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?