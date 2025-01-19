Lapseki\'de Geleneksel Deve Gösterisi

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen "12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi"nde, pehlivan develer arenaya çıktı.

Lapseki Genç Deveciler Derneğince, Dalyan Halk Plajı arkasındaki alanda düzenlenen "12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi"nde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 200 deve yer aldı.

Pehlivan develerin boy gösterdiği güreşler, seyirciler tarafından ilgi ve heyecanla izlendi.

Seyirciler bir taraftan renkli görüntülere sahne olan güreşleri izlerken diğer taraftan davul zurna eşliğinde piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Güreşlerin ardından dereceye giren develerin sahiplerine ödül verildi.