Lapseki\'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, kar örtüsüyle kaplandı.

İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, bölgeye gelerek kar topu oynadı.

Yağış alan mevkide seyir halinde olan bazı araçların kayması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerince tuzlama ve temizlik çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.