Lapseki\'de Köy Yolları Asfaltlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İl Özel İdaresi ile Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde yürütülen köy yolu asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, Kocaveli köyünde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Özer, yaptığı açıklamada, ilçede ulaşım standardını yükseltmeye yönelik çalışmaların program dahilinde sürdürüldüğünü belirtti.

Kocaveli, İlyasköy ve Gökköy güzergahını kapsayan hatta Kocaveli köyü sınırları içerisinde 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt seriminin devam ettiğini ifade eden Özer, Üçpınar köyünde de daha önce 1600 metrelik sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Özer, 2026 yılı çalışma programı kapsamında ilçe genelinde toplam 14 kilometre sıcak asfalt, 15 kilometre birinci kat asfalt kaplama ve 12 kilometre ikinci kat asfalt kaplama çalışmasının gerçekleştirileceğini kaydetti.