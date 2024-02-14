Çanakkale Lapseki'de Kreş ve Bakımevi İçin Temel Atıldı - Son Dakika
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Çanakkale Lapseki'de Kreş ve Bakımevi İçin Temel Atıldı

Çanakkale Lapseki\'de Kreş ve Bakımevi İçin Temel Atıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yapılacak olan kreş ve günlük bakımevi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe halkına verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti. 762 metrekare proje alanında inşa edilecek olan kreş ve gündüz bakımevinde 5 sınıf yer alacak ve 104 çocuk kapasiteli olacak. Kreşin eylül ayında açılması hedefleniyor.

14.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yaptırılacak kreş ve günlük bakımevinin temeli atıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, sahil kesiminde yer alacak kreş ve bakımevinin temel atma törenin yaptığı konuşmada, ilçe halkına verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, yerel yönetimde tamamladıkları 2 dönemin ardından 5 yıl daha devam etmeleri için ilçe halkının teveccüh göstereceğine inandıklarını dile getirdi.

İlçede, 762 metrekare proje alanında 380 metrekare olarak inşa edilecek kreş ve gündüz bakımevinde 5 sınıfın yer alacağını aktaran Yılmaz, 104 çocuk kapasiteli kreşi eylül ayında açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Program, temele ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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