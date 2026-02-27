Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Öğrenciler, öğretmenleriyle okul salonunu, sınıflarını ramazan ayını anlatan yazılar ve ışıklı panoyla süsledi. Öğrenciler, ilahiler seslendirdi.
Okul Müdürü Sezgin Tuna, yaptığı açıklamada, okulda öğrencileriyle birlikte hazırladıkları etkinlikler kapsamında ramazan ayını yaşadıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Lapseki'de Ramazan Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.