KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lapseki Gökköy yangını kontrol altına alınmıştır. Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dışarda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak duralım" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN- Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale),
Son Dakika › Güncel › Lapseki'deki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?