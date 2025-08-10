Lapseki\'deki yangın kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lapseki Gökköy yangını kontrol altına alınmıştır. Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dışarda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak duralım" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN- Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale),