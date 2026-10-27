Larnaka'da sinagog çevresi 3 yıldır kapalı, Adalet Bakanı Fitiris haberdar değil

???????Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde bir sinagogun çevresindeki cadde ve sokakların 3 yıldır "güvenlik önlemleri" gerekçesiyle kapalı tutulduğu ortaya çıktı.

Cyprus Mail gazetesinin haberinde, GKRY Adalet Bakanı Costas Fitiris'in dün Meclis Maliye Komitesinde konuya ilişkin açıklamada bulunduğu belirtildi.

Haberde, Fitiris'in "güvenlik önlemleri" nedeniyle sinagogun çevresindeki cadde ve sokakların üç yıldır kapalı tutulduğundan haberdar olmadığını söylediği aktarıldı. Haberde ayrıca, AKEL Milletvekili Andreas Pasiourtides'in önlemlerin ne kadar süreceğini, halkın bölgeden geçişinin neden yasaklandığını, önlemlerin yerel işletmelere etkilerini ve maliyetini sorduğu belirtildi.

Fitiris'in konuya ilişkin bilgi sahibi olmadığını ve yazılı yanıt vereceğini söylediği aktarılırken, bakanlığın bütçesinin ele alındığı oturumda sinagogun korunmasının maliyetine ilişkin komiteye herhangi bir rakam sunulmadığı vurgulandı.

Haberde ayrıca, son üç yıldır bölgede günün 24 saati polis memurlarının görevlendirildiği belirtildi.