Las Vegas Şirketi Karaciğer Rahatsızlıkları Nedeniyle 5 Kişiye 130 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek - Son Dakika
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Las Vegas Şirketi Karaciğer Rahatsızlıkları Nedeniyle 5 Kişiye 130 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Las Vegas Şirketi Karaciğer Rahatsızlıkları Nedeniyle 5 Kişiye 130 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Las Vegas menşeli bir şirket, sattığı şişe sularının karaciğer rahatsızlıklarına yol açtığı iddiasıyla açılan davada 5 kişiye 130 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, suyun analizinde roket yakıtında kullanılan kimyasal maddeye rastlandığını belirterek, davacılara 30 milyon dolar maddi, 100 milyon dolar manevi olmak üzere toplamda 130 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Şirket hakkında açılan diğer davalara ilişkin süreç ise devam ediyor.

09.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:53
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LAS ABD'nin Nevada eyaletinde mahkeme, Las Vegas menşeli şirketi, sattığı şişe sular nedeniyle karaciğer rahatsızlıkları yaşadıklarını öne süren 5 kişinin açtığı davada 130 milyon dolar tazminata mahkum etti.

Clark County Bölge Mahkemesi, "Affinitylifestyles.com" adlı internet sitesinde satışa sunulan "Real Water" marka alkali suyun karaciğer rahatsızlıklarına yol açtığı iddiasıyla ilgili açılan davalara ilişkin karar verdi.

Suyun analizinde roket yakıtında kullanılan hidrazin kimyasalına rastlandığını açıklayan mahkeme, tüm davacılara 30 milyon doları maddi, 100 milyon doları manevi olmak üzere toplamda 130 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Avukat Will Kemp, "(Davayla) Yiyecek ve içecek üreticilerine kalite güvencesine sadık kalmaları konusunda mesaj vermek istiyoruz." dedi.

Şirketin birinci kalite "alkali" içme suyu reklamlarıyla satışa sunduğu şişelenmiş sular, 2021 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Güney Nevada Sağlık Bölgesi (SNHD) tarafından toplatılmıştı.

Eyalet mahkemesi, Ekim 2023'te de "karaciğer yetmezliği" teşhisiyle hayatını kaybeden 69 yaşındaki kadının yakınlarının ve hastaneye kaldırılan 7 aylık çocuğun yakınlarının taraf olduğu davalar için 228 milyon dolardan fazla tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Davalara konu şişe sular, ülkenin bazı eyaletlerinde yaklaşık 8 yıl boyunca satılmıştı. Şirket hakkında açılan çok sayıda dava ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Las Vegas Şirketi Karaciğer Rahatsızlıkları Nedeniyle 5 Kişiye 130 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Las Vegas Şirketi Karaciğer Rahatsızlıkları Nedeniyle 5 Kişiye 130 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek - Son Dakika
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