Las Vegas Şirketi Karaciğer Rahatsızlıkları Nedeniyle 5 Kişiye 130 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

LAS ABD'nin Nevada eyaletinde mahkeme, Las Vegas menşeli şirketi, sattığı şişe sular nedeniyle karaciğer rahatsızlıkları yaşadıklarını öne süren 5 kişinin açtığı davada 130 milyon dolar tazminata mahkum etti.
Clark County Bölge Mahkemesi, "Affinitylifestyles.com" adlı internet sitesinde satışa sunulan "Real Water" marka alkali suyun karaciğer rahatsızlıklarına yol açtığı iddiasıyla ilgili açılan davalara ilişkin karar verdi.
Suyun analizinde roket yakıtında kullanılan hidrazin kimyasalına rastlandığını açıklayan mahkeme, tüm davacılara 30 milyon doları maddi, 100 milyon doları manevi olmak üzere toplamda 130 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.
Avukat Will Kemp, "(Davayla) Yiyecek ve içecek üreticilerine kalite güvencesine sadık kalmaları konusunda mesaj vermek istiyoruz." dedi.
Şirketin birinci kalite "alkali" içme suyu reklamlarıyla satışa sunduğu şişelenmiş sular, 2021 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Güney Nevada Sağlık Bölgesi (SNHD) tarafından toplatılmıştı.
Eyalet mahkemesi, Ekim 2023'te de "karaciğer yetmezliği" teşhisiyle hayatını kaybeden 69 yaşındaki kadının yakınlarının ve hastaneye kaldırılan 7 aylık çocuğun yakınlarının taraf olduğu davalar için 228 milyon dolardan fazla tazminat ödenmesine hükmetmişti.
Davalara konu şişe sular, ülkenin bazı eyaletlerinde yaklaşık 8 yıl boyunca satılmıştı. Şirket hakkında açılan çok sayıda dava ise devam ediyor.
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