Las Vegas'ta Tesla Cybertruck Patladı

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LAS VEGAS, 2 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bulunan Trump International Hotel'in önünde güvenlik çemberine alınan bölgede nöbet tutan polisler, 1 Ocak 2025.

Yerel medyanın polise dayandırdığı habere göre, çarşamba günü Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde bir Tesla Cybertruck aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Tan Jingjing/Xinhua)