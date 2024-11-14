Lastik Değiştirirken Otomobil Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Lastik Değiştirirken Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Aydın'da lastiğini değiştirirken otomobilin çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

14.11.2024 01:16
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, kamyonetinin patlayan lastiğini değiştirdiği sırada otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Hakan Pekdemir (47), 20 AGV 909 plakalı kamyonetini, İzmir-Aydın otoyolunda seyrettiği sırada lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridine park etti.

Aracın lastiğini değiştirmeye çalışan Pekdemir'e, S.K.K'nin (31) kullandığı 35 EZ 604 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Pekdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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