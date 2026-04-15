Lavrov'dan ABD'ye İran ve Ukrayna Açıklamaları

15.04.2026 15:54
Lavrov, ABD'nin İran ile müzakerelerde daha gerçekçi olmasını umduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'la müzakerelerde gerçekçi olacağını ve tüm bölgenin çıkarlarını dikkate alacağını umduklarını söyledi.

Lavrov, Çin'deki temaslarının ardından başkent Pekin'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, İran ile ABD arasında Pakistan'da başlatılan müzakerelerin sürdürülmesinden yana olduklarını belirterek, "Müzakerelere katılanların, özellikle de Amerikan tarafının, sebepsiz saldırganlığı sürdürmek yerine, gerçekçi olacaklarını ve tüm bölgenin çıkarlarını dikkate alacaklarını umuyoruz." dedi.

Lavrov, Çin ile birlikte bu süreci desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi.

İran'ın barışçıl hedefler doğrultusunda uranyumu zenginleştirme hakkına sahip olduğunu, Rusya'nın bu konuda destek sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Lavrov, "İran tarafının, yasal hakları çerçevesinde bu konuda alacağı herhangi bir kararını kabul edeceğiz." ifadesini kullandı.

"ABD'nin yeni yönetimi, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletiyor"

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, Amerikan tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını ve buna her zaman açık olduklarını söyledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Lavrov, "Yeni yönetim, eski yönetimin uyguladığı yaptırımları sürdürüyor, güçlendiriyor ve genişletiyor." dedi.

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını ifade eden Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılara bağlı kaldıklarını dile getirdi.

Lavrov, söz konusu uzlaşıların Avrupa ülkeleri tarafından engellendiğini savundu.

"ABD, AB'nin askerileştirilmesi sürecini destekliyor"

Avrupa Birliği'nin (AB) askerileştirilmesi sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini belirten Lavrov, "Amerikalılar, güvenlikle ilgili sorumluluktan kurtulmak için bu süreci destekliyor. Onlar, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın sonuçlarını üstlenmesini istiyor ve bu sonuçların Amerikan hazinesine yük olmaması için uğraşıyor." şeklinde konuştu.

Lavrov, ABD'nin Ukrayna'nın üye olacağı bir askeri örgütün oluşturulması fikrini desteklediğine işaret ederek, "ABD, Çin'e odaklanmak için Rusya'yı engelleme konusundaki sorumluluğu Avrupa'ya yüklemek istiyor." dedi.

"ABD'ye yönetimlerle diyalog kurmayı tavsiye ediyorum"

ABD'nin Küba'yı izole etmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Lavrov, "ABD'ye her durumda hoşuna gitmediği yönetimlerle diyalog kurmayı tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Lavrov, Küba'ya petrol sevkiyatı konusunda yardım etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Macaristan'ın yeni yönetimiyle diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Lavrov, "Bizimle diyalog kuranların, kendi ülkesinin ulusal çıkarlarını anlamalarını istiyoruz. Böylece diyalog anlamlı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sergey Lavrov, "AB'nin Sırbistan'ı Rusya'ya karşı bir tampon bölgeye dönüştürmeye çalıştığını" belirtti.

Bakan Lavrov, Rusya'nın Çin ve diğer ülkelerin kaynak eksikliğini telafi etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

