Lavrov'dan Avrupa'ya Uyarı - Son Dakika
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Lavrov'dan Avrupa'ya Uyarı

Lavrov\'dan Avrupa\'ya Uyarı
22.07.2026 14:41
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Lavrov, Avrupa'nın askerileşmesine karşı her senaryoya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın askerileştirilmesi süreci kapsamında her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "Hiçbir ihtimali dışlamıyorum." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Lavrov, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında savaş çıkması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Hiçbir ihtimali dışlamıyorum. Planlarını bilmiyorum ama onlar çok enerjik adamlar." dedi.

Rusya'nın Avrupa'nın askerileştirilmesi süreci kapsamında her türlü senaryoya hazır olduğunu belirten Lavrov, "Sadece analitik açıdan değil, maddi hazırlık açısından da sonuçlar çıkarıyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, kimseye saldırma niyetinde olmadığımızı ancak bize saldırılması halinde bunun konvansiyonel değil, başka bir savaş olacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR) daha önce "Almanya'nın nükleer program geliştirmeyi planladığı" yönündeki açıklamasının endişe verici olduğunu da kaydetti.

"Çatışmanın devam etmesi, ne ABD'nin ne de İran'ın çıkarına"

Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a sivil nükleer program sağlamayı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açmayı öngören anlaşmayı onayladığı" yönündeki iddialara ilişkin, "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na taraf olan her devlet, barışçıl amaçlarla uranyumu zenginleştirme hakkına sahip. Bu, izin verilmesini gerektirmiyor." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasının ardından, nükleer silaha sahip olunması gerektiğini savunan siyasi güçlerin ortaya çıktığına işaret eden Lavrov, "İran'ı örnek göstererek, nükleer silaha sahip olunmasının özgürlüğü ve bağımsızlığı garanti edeceğini düşünenler sayısı artacak. Bunu büyük bir üzüntüyle söylüyorum çünkü bu, ABD ve bazı müttefiklerinin dünya siyasetinde egemenliklerini sürdürmeye çalıştıkları saldırgan eylemlerin sonuçlarından biri." şeklinde konuştu.

Sergey Lavrov, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılara ilişkin ise "Çatışmanın devam etmesi, ne ABD'nin ne de İran'ın çıkarına." dedi.

Rusya ve Çin'in İran'a silah sevkiyatı yaptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Lavrov, şöyle devam etti:

"Amerikalılar, Avrupa Birliği (AB) üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayı ve istihbarat desteği sağlamayı sürdürüyor. Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki sivil hedeflere karşı kullanması sürecine de dahil oluyorlar."

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Lavrov, bu nedenle krizin çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını ifade etti.

"Karadeniz inisiyatifinin yeniden canlandırılması konusunda teklif gelmedi"

Rusya'ya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlatılmasıyla ilgili teklifin gelmediğini belirten Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konudaki inisiyatifinin eskiden tek taraflı olarak çalıştığını söyledi.

Bakan Lavrov, "Üzerinde anlaşmaya varılan uygulama ilkeleri yalnızca Ukrayna tarafının çıkarları doğrultusunda uygulandı. BM bu konuda parlak bir rol oynamadı. Dolayısıyla inisiyatifin yeniden canlandırılması konusu ele alınmadı." ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'ndaki duruma değinen Lavrov, "Kuzey Kore etrafından oyunlar oynandığını, bu nedenle de Kuzey Kore'nin egemenliğini ve savunma kabiliyetini güçlendirme yönündeki rotasını desteklediklerini" dile getirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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