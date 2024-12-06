Lavrov'dan Nükleer Risk Uyarısı

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MOSKOVA, 6 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da artan nükleer risk konusunda uyarıda bulunarak Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın cuma günü sosyal medya platform X üzerinden yayımladığı röportajda Lavrov, Rusya-ABD ilişkileri, Ukrayna krizi ve genel jeopolitik ortama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı Pentagon ve NATO yetkililerinin, ABD topraklarını nükleer çatışmalara dahil etmeden Rusya'ya karşı sınırlı nükleer saldırılar düzenleme olasılığı hakkında söylediklerinden endişe duyduğunu belirten Lavrov, bu tür eylemlerin gerilimi kontrolden çıkacak şekilde tırmandırabileceğini vurguladı.

"Rusya'nın askeri doktrinine göre en önemli şey nükleer savaştan kaçınmaktır" diyen Lavrov, Beş Nükleer Silahlı Devlet liderinin Ocak 2022'de kabul ettiği Ortak Bildiri'de "nükleer savaşının kazananı olmayacağı ve asla başlatılmaması gerektiği" ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Rusya'nın uzun süredir NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı çıktığını yineleyen bakan, Batılı ülkeleri Rusya'nın güvenlik endişelerini dikkate almamakla suçladı.

Lavrov, ABD'li politikacıları, çok taraflılık yerine ABD'nin baskın olmasını önceleyen sözde "kurallara dayalı düzeni" terk etmesi çağrısında bulundu.

Bakan, Rusya'nın eşit şartlarda gerçekleştirilecek diyaloğa açık olduğunu sözlerine ekledi.