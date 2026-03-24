Lavrov'dan Orta Doğu Açıklaması

24.03.2026 14:30
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Orta Doğu'da uzlaşmanın önemine dikkat çekti ve saldırıların risklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çıkarların dengesi üzerinde uzlaşma yolunun Orta Doğu bölgesinin çıkarına olacağını söyledi.

Lavrov, başkent Moskova'da Gorçakov Kamu Diplomasisi Vakfının düzenlediği toplantıda konuştu.

ABD ile İsrail'in şubat sonundan bu yana İran'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu durum, yalnızca Basra Körfezi bölgesi ve Orta Doğu için değil, küresel ticaret, küresel enerji güvenliği, uluslararası ulaşım ve iş iletişimi için de istikrarsızlaştırma riski oluşturuyor, ki bu zaten gerçekleşiyor." dedi.

Lavrov, ABD ile İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) buna gerekli tepkiyi göstermediğini söyledi.

Bakan Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırganlığı sonucunda Basra Körfezi ülkelerinin zarar gördüğünü belirtti.

Rusya'nın daha önce Basra Körfezi bölgesinde güvenlik konseptiyle ilgili inisiyatifte bulunduğunu anımsatan Lavrov, bunun Arap ülkeleri ile İran arasında etkileşimi öngördüğünü kaydetti.

Lavrov, "Herhangi bir ülkeye, özellikle de İran'a dışarıdan baskı kurma ve güç kullanma girişimleri yerine, müzakere, birleşme ve çıkarlar dengesi üzerinde uzlaşma yolunun, bölgenin çıkarına olacağından eminiz." diye konuştu.

Benzer yaklaşımı Çin'in de sergilediğini dile getiren Lavrov, Türk ortaklarının bu konuda arabuluculuk girişimlerine dahil olmaya hazır olduğunu söyleyerek "Tüm bu konuları istişare ediyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin meselesinin çözümü, BM kararlarından uzaklaştırılıyor

Lavrov, Filistin meselesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Bu mesele, arka plana itiliyor, sorunun çözümü de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararlarından uzaklaştırılıyor. Bu, adil değil. Arap ve Müslüman dostlarımızla birlikte BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda adaletin sağlanması için gayret edeceğiz."

Batı'nın Rusya'ya karşı izlediği siyasetinde herhangi bir değişiklik olmadığına işaret eden Lavrov, bunun için Ukrayna'nın askeri altyapısını kullandığını söyledi.

Lavrov, ABD'nin Küba'ya yönelik baskısını artırdığını belirterek Küba ile dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
